Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. По данным местной полиции, пострадало четыре человека - трое из них с сильными ожогами доставлены в больницу, передает life.ru

В помещении возник пожар. В результате происшествия три человека получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По информации СМИ, пострадал ещё один человек. Характер его травм выясняется.

Сообщается, что преступник попытался совершить ограбление.