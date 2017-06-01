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Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане Парижа
12 Июня 2017 04:10 344

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Неизвестный бросил коктейль Молотова в ресторане в районе Сен-Сен-Дени на севере Парижа. По данным местной полиции, пострадало четыре человека - трое из них с сильными ожогами доставлены в больницу, передает life.ru

В помещении возник пожар. В результате происшествия три человека получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По информации СМИ, пострадал ещё один человек. Характер его травм выясняется.

Сообщается, что преступник попытался совершить ограбление.

Ключевые слова: Франция, Видео,
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