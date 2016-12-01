Неизвестное племя индейцев-отшельников обнаружили в лесу Амазонки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бразильский фотограф Рикардо Стукерт сумел получить снимки амазонского племени, избегающего контактов с внешним миром. Об этом сообщает The Guardian.

Фотографии были сделаны в бразильском штате Акри на границе с Перу, получить их позволил случай. Вертолет, в котором находился Рикардо Стукерт, изменил курс из-за ливня и оказался над территорией, где живут индейцы.

По оценкам ученых, это племя насчитывает около 300 человек. Они занимаются охотой и рыбной ловлей, выращивают бананы, батат и арахис. Название племени ученым неизвестно, пишет РИА Новости.

"Они никогда не вступали в контакт с кем-либо, мы не имеем представления о языке, на котором они говорят. К счастью, мы этого не знаем. Когда мы это узнаем, у них начнутся проблемы", - отметил специалист в области коренных народов Бразилии Хосе Карлос Мейреллес.

"Им известно о существовании нашего мира, но они знают о нем очень мало", - добавил Мейреллес.

В 2014 году одно из подобных племен вступило в контакт с цивилизацией. Его представители рассказали Мейреллесу, что считали вертолеты чем-то волшебным, огромной птицей, и не подозревали, что внутри находятся люди.

В Бразилии проживает около 80 неконтактных групп, их существованию с каждым годом все больше угрожает наркомафия, противозаконная вырубка лесов и добыча полезных ископаемых.

Фото: © Flickr/ Andre Deak