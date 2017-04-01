Нефтяную компанию в Атырау оштрафовали за выбросы в атмосферу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Нефтяную компанию «Потенциал Ойл», разрабатывающую в Атырауской области месторождение «Жанаталап», оштрафовали за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В феврале текущего года ТОО «Потенциал Ойл» произвело сверхнормативную эмиссию в окружающую среду. В пробах воздуха 4 печей подогрева нефтяной компании было установлено превышение предельно-допустимой концентраций диоксида серы, диоксида азота, оксида азота и оксида углерода. Для устранения нарушений и принятия мер в отношении ТОО «Потенциал Ойл» в адрес департамента экологии Атырауской области надзорным органом было внесено представление. ТОО «Потенциал Ойл» было привлечено к административной ответственности по статье 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (превышение нормативов эмиссий в окружающую среду). На компанию наложен штраф в размере 498 тыс. 149 тенге. Также экологами вынесено предписание о необходимости возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде региона в размере 271 тыс. 62 тенге», - сообщила специализированная природоохранная прокуратура Атырауской области.

Несанкционированные выбросы газа в атмосферу в регионе не редкость. В феврале за выбросы 33 млн.393 тыс. кубометров газа было оштрафовано ТОО «Тенгизшевройл». Факт ненормативного сжигания газа на факелах на Тенгизском месторождении произошел в январе-феврале 2016 года. Компания произвела вредные выбросы в атмосферу без экологического разрешения, что стало нарушением ч. 3 ст. 12 и ч. 1 ст. 69 Экологического кодекса РК. В адрес компании «Тенгизшевройл» было выдано предписание о возмещении ущерба от загрязнения атмосферного воздуха на сумму 4 млрд. 845 млн. 174 тыс. 897 тенге.

Всего, по данным экологов, в 2016 году в области было зафиксировано более 30 случаев, когда нефтяные компании сбрасывали в атмосферу содержащие отравляющие вещества газы.