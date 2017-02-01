Неэффективные налоговые льготы сократят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству национальной экономики и Министерству финансов разработать раздельные налоговый и таможенный кодексы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными органами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания. В рамках этой работы провести ревизию и отменить все неэффективные налоговые льготы и преференции», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Глава Правительства напомнил, что ранее планировалась разработка объединенного налогового и таможенного кодекса.

«Но в соответствии с поручениями Президента - Министерствам национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельные налоговый и таможенный кодексы», - поручил Бакытжан Сагинтаев.