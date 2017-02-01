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Неэффективные налоговые льготы сократят в Казахстане

Неэффективные налоговые льготы сократят в Казахстане
4 Февраля 2017 13:17 490

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил Министерству национальной экономики и Министерству финансов разработать раздельные налоговый и таможенный кодексы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными органами при разработке нового Налогового кодекса кардинально упростить администрирование и сделать его максимально простым для понимания. В рамках этой работы провести ревизию и отменить все неэффективные налоговые льготы и преференции», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства.

Глава Правительства напомнил, что ранее планировалась разработка объединенного налогового и таможенного кодекса.

«Но в соответствии с поручениями Президента - Министерствам национальной экономики и финансов необходимо разработать раздельные налоговый и таможенный кодексы», - поручил Бакытжан Сагинтаев.

 

 

 

Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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