Небогатый урожай ожидается в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Объемы урожая в текущем году в Карагандинской области будут значительно меньше, чем в 2016 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Беккожин, в прошлом году с одного гектара собирали 14 центнеров зерна. Но в этом году урожайность зерновых составит от 7 до 8 центнеров с гектара. Данный показатель входит в пределы среднегодовой нормы. Причиной снижения объемов явилась нехватка влаги. Отсутствие обильных дождей сказалось на росте зерновых культур.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов проверил готовность крупных крестьянских хозяйств к предстоящей уборочной кампании. Все хозяйства подготовили необходимые объемы зерноуборочной техники. Готовы зернохранилища.

Массовая уборка урожая начнется после 10 сентября. Дефицита техники и горюче-смазочных материалах нет.