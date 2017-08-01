Погода
Астана 22 °С
Алматы 25 °С
Курс валют
USD 332.42
EUR 392.12
RUB 5.56
CNY 49.83

Небогатый урожай ожидается в Карагандинской области

Небогатый урожай ожидается в Карагандинской области
15 Августа 2017 11:03 448

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Объемы урожая в текущем году в Карагандинской области будут значительно меньше, чем в 2016 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Беккожин, в прошлом году с одного гектара собирали 14 центнеров зерна. Но в этом году урожайность зерновых составит от 7 до 8 центнеров с гектара. Данный показатель входит в пределы среднегодовой нормы. Причиной снижения объемов явилась нехватка влаги. Отсутствие обильных дождей сказалось на росте зерновых культур.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов проверил готовность крупных крестьянских хозяйств к предстоящей уборочной кампании. Все хозяйства подготовили необходимые объемы зерноуборочной техники. Готовы зернохранилища.

Массовая уборка урожая начнется после 10 сентября. Дефицита техники и горюче-смазочных материалах нет.

 

 

Ключевые слова: Акимат, Урожай, Карагандинская область, Сельское хозяйство,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив