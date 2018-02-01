Не знал, что победа придет так быстро - гимнаст Нариман Курбанов о Кубке мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборную РК по спортивной гимнастике, в том числе обладателя золота Наримана Курбанова, торжественно встретили в аэропорту Алматы. Команда прилетела из Мельбурна рейсом Куала-Лумпур - Алматы, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Родные, близкие, тренеры, а также друзья спортсменов устроили для них настоящий праздник, развернув плакаты с цветами. После торжественной и поздравительной части победитель этапа кубка мира в упражнениях на коне, алматинец Нариман Курбанов поделился своими впечатлениями.

«Это был мой второй международный турнир в жизни, и было волнительно, нервно. Я очень рад, что выиграл. Меня переполняли эмоции. Было, конечно, нелегко. Если честно, не думал, что смогу показать свой результат. Все-таки, давно не было побед у Казахстана на этапе Кубка мира. Для всех это стало неожиданностью. У меня сейчас одна из самых сложнейших комбинаций в мире и по частоте тоже. Я знаю, на что я способен, но не думал, что победа на таком большом турнире придет так быстро. Эта медаль очень значима для меня, и она не только моя, но и всего Казахстана», - отметил Н. Курбанов.

По словам 20-летнего алматинского гимнаста, через две недели они с командой отправятся на этапы кубка мира в Баку (в период с 14 по 18 марта), затем в Доху (24-27 марта). Сам он ожидает от этих стартов только положительных результатов.

Напомним, недавно на этапе кубке мира в Австралии он выиграл в упражнениях на коне, набрав 14,933 балла.