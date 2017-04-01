Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Не уступивших спецмашинам дорогу в Усть-Каменогорске водителей ожидает наказание. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».







Службы местной полиции и пожарных Усть-Каменогорска провели сегодня необычный рейд по свободному продвижению специального транспорта по автомагистрали в экстренных ситуациях и чтобы оценить реальное поведение на дорогах и выявить автомобилистов, не уступающих путь специальным спасательным службам с включенными сиренами.







«Профилактическая проверка» выявила четверых «бессовестных» водителей, мешавших проезду спецтехники. Двое водителей скрылись», -сообщили в департаменте по ЧС.

По словам старшины полиции БДПП УВД Усть-Каменогорска Вячеслава Песеукова, вместе с пожарной частью проводилась операция по выявлению водителей транспортных средств, которые согласно ПДД нарушили и не предоставили преимущество для проезда пожарных машин с включенными звуковыми и световыми сигналами.







«Водителей, которые не уступили дорогу спецмашинам, привлекут за административное нарушение и наложат штраф в размере 10 МРП», - отметил он.



