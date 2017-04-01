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Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности

Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности
12 Апреля 2017 20:35 268

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Не уступивших спецмашинам дорогу в Усть-Каменогорске водителей ожидает наказание. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».


Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности

Службы местной полиции и пожарных Усть-Каменогорска провели сегодня необычный рейд по свободному продвижению специального транспорта по автомагистрали в экстренных ситуациях и чтобы оценить реальное поведение на дорогах и выявить автомобилистов, не уступающих путь специальным спасательным службам с включенными сиренами.


Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности 

«Профилактическая проверка» выявила четверых «бессовестных» водителей, мешавших проезду спецтехники. Двое водителей скрылись», -сообщили в департаменте по ЧС.

По словам старшины полиции БДПП УВД Усть-Каменогорска Вячеслава Песеукова, вместе с пожарной частью проводилась операция по выявлению водителей транспортных средств, которые согласно ПДД нарушили и не предоставили преимущество для проезда пожарных машин с включенными звуковыми и световыми сигналами.


Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности 

«Водителей, которые не уступили дорогу спецмашинам, привлекут за административное нарушение и наложат штраф в размере 10 МРП», - отметил он.


Не уступивших спецмашинам дорогу водителей в Усть-Каменогорске привлекут к ответственности

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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