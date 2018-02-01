Не принуждать учителей часто пользоваться Bilimland призвал Минобразования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК заявило о фактах искаженного понимания поставленных несколькими организациями образования задач по применению цифровых образовательных ресурсов Bilimland, передает МИА «Казинформ».

«Отдельные руководители территориальных управлений, отделов образования, школ для достижения формальных показателей посещаемости начали принуждать педагогов чаще заходить на ресурс «BilimLand». Это порождает обоснованное недовольство учителей, которых обязывают выполнять механическую работу, не приносящую никакую пользу, а лишь отнимающую у них время, предназначенное для подготовки уроков, проверки письменных работ и продуктивного общения с учениками», - говорится в пресс-релизе ведомства.

«В этой связи Министерство образования и науки РК призывает такую практику немедленно прекратить», - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что задача состоит только в том, чтобы школы были цифровыми образовательными ресурсами обеспечены, учителя знали и умели ими пользоваться.

«ЦОРы созданы с целью помощи учителям. Никакой формализм в этом вопросе недопустим. Министерство не планирует осуществлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов», - заверили в ведомстве.