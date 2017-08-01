Не получившие грант абитуриенты смогут оформить студенческие кредиты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абитуриенты, не получившие грант, могут поступить по студенческому кредиту, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки РК.

«Что делать если по стечению обстоятельств Ваш ребенок не поступил на грант, а денег на оплату недостаточно? В целях поддержки студентов и абитуриентов в оплате обучения была внедрена Государственная программа гарантирования образовательных кредитов, в рамках которой возможно оформление студенческого кредита на имя самого абитуриента», - говорится в сообщении Финансового центра МОН РК.

Студенческий кредит выдается на следующих условиях: от 10% годовых; сроком до 12 лет (предусмотрено досрочное погашение без штрафных санкций); без залога (как залоговое обеспечение выступает гарантия Финансового центра Министерства образования и науки РК). Действует отсрочка по погашению кредита (в период обучения и 6 месяцев после его окончания студент погашает только проценты по кредиту).

Кредит оформляется на самого абитуриента/студента колледжа/вуза (обязательство погашения после окончания учебы за самим абитуриентом/студентом).

Требования к заемщику: гражданство РК; успеваемость не ниже 50 баллов по ЕНТ/КТ; наличие созаемщика (физлицо, имеющее доход и пенсионные отчисления).

Для получения более подробной информации либо при возникновении проблем с оформлением студенческого кредита обращайтесь на горячую бесплатную линию по Казахстану - 8 800 080 28 28.