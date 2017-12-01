Не надо этого делать – Президент об улицах и памятниках в его честь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана прокомментировал переименование улицы Фурманова в Алматы в улицу Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не знаю, откуда, но кто-то мне написал письмо недавно о том, что Назарбаеву каменные памятники не нужны, раз он построил столицу. И я с ним полностью согласен. Это все суета», - сказал Глава государства в ходе интервью отечественным СМИ.

Президент вновь привел в пример высказывание древнеримского императора.

«Это - Марк Аврелий, который увеличил территорию римской империи, завоевал много земель. И все говорили: почему нет тебе памятника? Я не хочу, чтобы говорили - чей это памятник. Пусть после меня скажут: а почему ему памятника нет? Очень здорово, мне это нравится. Я его помню и все время рассказываю об этом. Поэтому, я всегда выступаю против этого. Единственное - я согласился на университет, чтобы его все поддержали, и Правительство, и страна», - отметил Елбасы.

Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам с просьбой не присваивать улицам его имя и не воздвигать ему памятники.

«Все остальное - решение местных властей, и конечно, я своим указом могу запретить это делать... Я сейчас публично всем казахстанцам это говорю: не надо этого делать. Не в этом дело. Надо оставаться в истории своими делами. Не большой длительной жизнью, не какими-то памятниками, а делами. Я стараюсь это делать. А что бывает с памятниками по прошествии времени, мы все это хорошо знаем. Спасибо за все, но не надо этого делать», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, 30 ноября улица Фурманова (Алматы) была переименована в улицу Назарбаева. Свое мнение по этому поводу высказывала Народная артистка Казахстана Бибигуль Тулегенова.