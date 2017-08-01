Не имеющие микрочипы домашние животные в Алматы будут признаны бродячими

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании Общественного Совета презентована Дорожная карта благосостояния домашних животных-компаньонов города Алматы на 2017-2020 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По статистике, в Алматы зарегистрированных домашних животных-компаньонов, то есть тех собак и кошек, кто живет в домах и квартирах, насчитывается 8 тыс. В то же время за 4,5 года отловлено 91 тыс безнадзорных собак и кошек, в том числе за I полугодие 2017 года 13,7 тыс.



В то же время, ветеринарных предприятий в городе всего 80, в том числе 33 частные ветеринарные клиники, 9 частных приютов, один государственный, два кинологических центров и 35 зоомагазинов.



«В Казахстане владельческая ответственность и права домашних животных-компаньонов не предусмотрены на законодательном уровне, в отличие от стран ОЭСР. Рост популяции безнадзорных собак и кошек происходит преимущественно за счет безответственного отношения со стороны владельцев (выброшенные, оставленные без надзора на дачных массивах, мигрирующие из прилегающих районов Алматинской области)», - отмечается в проекте Дорожной карты.



В рамках Дорожной карты предполагается отслеживать популяцию домашних животных-компаньонов с помощью чипирования, по планам понадобится 113 000 микрочипов до 2020 года как инструмент идентификации животного. Введение микрочипов в период обязательной, ежегодной вакцинации собак и кошек против бешенства, а также обязать все организации, занимающиеся племенной работой, чипировать животных. Животное без микрочипа, обнаруженное службой отлова на улице или у продавцов собак и кошек, будет признано безнадзорным, с принятием соответствующих мер.



Чтобы предупредить увеличение численности потенциальных бездомных животных предполагается стерилизация и кастрация 85 000 животных, живущих с хозяевами до 2020 года. Для стимуляции владельцев, не занимающихся породным разведением, к введению обязательства по стерилизации своих питомцев предлагается введение налогообложения либо взноса на нестерилизованное животное в Налоговый и Кодекс об административных правонарушениях. Также потребуются изменения в Закон «О ветеринарии».

К тем животным, которые уже оказались на улице, подход будет более гуманным. По Дорожной карте обещают ввести обязательное прохождение теста на социальную адаптацию отловленным собакам, закупить 150 вольеров для обеспечения содержания отловленных животных в соответствии с международным опытом, повысить квалификацию сотрудников Центра ветеринарии путём проведения семинаров, конференций, вебинаров, а также примененять 2-х этапную эвтаназию как более гуманную, в случае поимки безнадзорного животного и не нахождения хозяина в течение выделенного срока или по причине старости и болезни животного, которое имеет хозяина или находится в приюте, по согласованию с владельцем опекуном.



«Безнадзорные животные, происхождение которых не было установлено по единой базе данных, передаваемые новым владельцам из приютов и центров по передержке и передаче животных, подлежат обязательной стерилизации до момента их передачи», - указано в документе.



Для борьбы с численностью бездомных животных планируется строительство 10 приютов для безнадзорных животных, работающих, в том числе, на условиях государственно-частного партнерства, создание приютов передержки и передачи животных новым владельцам, совместно с некоммерческими зоозащитными организациями, финансовая поддержка приютов добровольцев (за исключением организованных на базе дома, квартиры собственника), контроль за объектами мусоросборки, перевозки и переработки как за потенциальными источниками корма для безнадзорных животных. Также планируется строительство современного изолятора временного содержания для отловленных безнадзорных животных, закуп не менее 8 автомобилей для безопасной транспортировки отловленных безнадзорных животных, внедрение методологии содержания, кормления и обеспечения водой с учетом вида, веса, возраста отловленных животных, а также утилизация трупов безнадзорных животных путём кремации.



«Система оценки эффективности работы Центра ветеринарии будет идти по разработанным KPI (ключевым показателям эффективности). Определение KPI, связывающих финансовые затраты и качественные результаты. Гуманность - обязательный KPI работы центра, смещение показателей «план» на работу «по вызову» с целью исключения факторов коррупции и перепродажи», - отмечается в документе.



Для реализации Дорожной карты создания благоприятных условий содержания домашних животных-компаньонов будут консолидированы бюджетные и частные финансовые ресурсы.



Управлением сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы, совместно с КГП на ПХВ «Центр ветеринарии» разработан соответствующий Комплексный план на 2017 2020 годы.



Бюджетные средства будут направляться на финансирование социальных задач, переписи, регулирование численности домашних животных компаньонов и развитие инфраструктуры города.



Дополнительно, к затратам местного и республиканского бюджетов, будут привлекаться частные инвестиции. Для этого будут использованы механизмы государственно-частного партнерства. Средства в рамках ГЧП будут направляться на проектное финансирование.