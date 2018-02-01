Не брать кредиты на похороны рекомендует Совет старейшин в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области состоялось заседание Совета старейшин, передает коррепондент МИА «Казинформ».

В заседании приняли участие заместитель акима области У.Садибеков, председатели областного, городского и районных Советов ветеранов, представители интеллигенции, неправительственных организаций, сферы религии, старейшины и средства массовой информации.

Участники встречи обсудили ряд вопросов в сфере религии и традиций. В свою очередь заместитель акима области У.Садибеков отметил, что неуместно пренебрегать многовековыми традициями и традиционной религией.

«Переплетение религиозных и традиционных ценностей уходит своими корнями в глубокую древность. Передавая их из поколения в поколение, казахскому народу удалось сохранить множество традиций и обычаев. И сегодня ислам является неотъемлемой частью духовного наследия казахского народа», - сказал У.Садибеков.



Вместе с тем, на встрече была отмечена роль Духовного управления мусульман Казахстана в пропаганде традиционных ценности среди населения и вклад в укрепление религиозных традиций. При этом, также отмечалось, что этой работы недостаточно, и нужно, чтобы все общество боролось с негативными проявлениями в указанной сфере. Например, нужно, чтобы люди не проявляли расточительность при проведении религиозных обрядов, прекратили брать кредиты на похороны и свадьбы. Также указывалось, что нужно следить за состоянием кладбищ.

Наряду с этим, в качестве вспомогательного средства было предложено руководствоваться книгой «Джаназа», утвержденной Духовным управлением мусульман Казахстана.

Автор: Айнұр Ақбаева