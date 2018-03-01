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Назым Кызайбай победила россиянку Гелюсу Гадиеву на турнире на призы Вольновой

5 Марта 2018 11:34 663
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Назым Кызайбай победила россиянку Гелюсу Гадиеву на турнире на призы Вольновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Единственная на данный момент двукратная чемпионка мира по боксу из Казахстана Назым Кызайбай (51 кг) победила в своем первом бою на турнире на призы Марины Вольновой, который проходит в Щучинске (Акмолинская область), передает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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Кызайбай со счетом 5:0 победила россиянку Гелюсу Гадиеву. С таким же результатом выиграла и принципиальная соперница Назым Кызайбай по олимпийской весовой категории - Жайна Шекербекова, которая одолела Жазиру Уракбаеву.

Чемпионка Азии-2017 Мадина Нуршаева (69 кг) одолела Гульдану Калмурат, бронзовый призер ОИ-2016 Дарига Шакимова (75 кг) выиграла у Сании Айтжановой. Чемпионка мира 2016 года Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг) досрочно взяла верх над Нуржанат Тлеумбетовой.

На турнире на призы Вольновой выступают все первые номера женской НСК РК, всего же соревнование собрало женщин-боксеров из 7 стран: Казахстана, Вьетнама, Индии, Украины, России, Кыргызстана и Китайского Тайбэя.

Фото - КФБ (Сергей Штрак)

 

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Ключевые слова: Спорт,
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