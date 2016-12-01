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Названы возможная дата и категория боя Головкин - Чавес-младший

Названы возможная дата и категория боя Головкин - Чавес-младший
27 Декабря 2016 16:30 209

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Промоутер Том Леффлер коснулся темы возможного поединка Геннадия Головкина с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим, пишет Sports.kz.

По его словам, такой бой мог бы состояться в рамках второго среднего веса в декабре 2017 года после встреч с Дэниэлом Джейкобсом в марте и Саулем Альваресом в сентябре.

«Мы обсуждали бой с Чавесом несколько лет назад, но переговоры не увенчались успехом. Однако теперь, похоже, что Чавес рассматривает для себя варианты и понимает, что поединок с Геннадием - один из самых больших, которые для него возможны», - цитирует слова Леффлера USA Today.

Исполнительный директор К2 Promotions пояснил, что даже если Головкин поднимется во второй средний вес для боя с Чавесом, Карлом Фрочем, либо Хильберто Рамиресом, затем он вернется в привычную для себя среднюю категорию для защиты своих титулов. «Он поднимется в 168 фунтов не потому, что не может больше уложиться в средний вес, а потому что ему это по силам». 

 

Ключевые слова: Спорт,
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