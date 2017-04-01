Названы страны ЕС с самыми высокими и низкими зарплатами

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году средняя почасовая зарплата в Евросоюзе, за исключением секторов сельского хозяйства и государственного управления, составила 25,4 евро.

Такие данные распространила в четверг европейская статистическая служба «Евростат», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Самая высокая в Европе зарплата - в Дании. Вознаграждение в этой стране составило в среднем 42 евро в час. Самая низкая почасовая оплата в Евросоюзе - в Болгарии (4,4 евро, что в 5,7 раз ниже среднеевропейского уровня).

Пятерку стран с самым низким окладом кроме Болгарии составили Румыния (5,5 евро), Литва (7,3 евро), Латвия (7,5 евро) и Венгрия (8,3 евро).

В пятерку стран с самым высоким окладом помимо Дании вошли Бельгия (39,2 евро), Швеция (38 евро), Люксембург (36,6 евро) и Франция (35,6 евро).