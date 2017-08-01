Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду попали в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Европы сезона-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, отмечает Лента.ру.

Тройка финалистов определилась по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, игравших в сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.