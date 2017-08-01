Погода
Астана 17 °С
Алматы 18 °С
Курс валют
USD 332.91
EUR 391.17
RUB 5.55
CNY 49.84

Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА

Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона по версии УЕФА
15 Августа 2017 21:58 286

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду попали в шорт-лист претендентов на звание лучшего футболиста Европы сезона-2016/17 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Награда будет вручена 24 августа в Монако в ходе церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, отмечает Лента.ру.

 Тройка финалистов определилась по итогам голосования жюри, состоявшего из 80 тренеров клубов, игравших в сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 спортивных журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM) и представлявших все национальные ассоциации УЕФА.

Тренеры не могли голосовать за игрока из своей команды.

 

 

Ключевые слова: Спорт,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив