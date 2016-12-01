Названы мировые лидеры торговли оружием

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конгресс США назвал лидеров на мировом рынке торговли оружием. В 2015 году США продали оружия на общую сумму $40 млрд, сохранив за собой лидирующие позиции на этом рынке, пишет РБК cо ссылкой на The New York Times.

По данным конгресса, в 2015 году США сохранили за собой лидерство на рынке продажи вооружений, на втором месте - Франция. В Москве заявляли, что Россия по этому показателю уступает только США.

По данным исследования, в 2015 году мировой рынок вооружений сократился по сравнению с 2014 годом на $9 млрд: общая сумма сделок составила $80 млрд. Падение произошло во многом из-за сокращения закупок вооружений развивающимися странами: если в 2014 году они купили оружия на $79 млрд, то годом позже их расходы на покупку оружия за границей снизились до $65 млрд. Лидерами по заключенным контрактам на покупку оружия стали Катар, который заключил контракты на сумму более $17 млрд, Египет - почти $12 млрд и Саудовская Аравия - более $8 млрд.

Приведенные NYT данные не соответствуют тем показателям, о которых сообщали российские официальные лица. В марте 2016 года президент Владимир Путин заявил, что экспорт военной продукции из России в 2015 году составил $14,5 млрд и превысил ожидания.

«Экспорт российской продукции военного назначения в 2015 году оказался даже больше, чем мы планировали, и составил $14,5 млрд», - заявил Путин на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами.

По его словам, Россия сохранила второе место в списке мировых лидеров по поставкам военной техники и вооружений на глобальных рынках.​

В феврале 2016 года в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) о тенденциях в мировом экспорте вооружений, говорилось, что Россия занимает вторую строчку среди крупнейших поставщиков оружия в мире, поскольку на нее приходится 25% всего мирового экспорта вооружений. При этом доля России на мировом рынке, отметили исследователи, за последние пять лет выросла на 3%. Первое место заняли США, по данным SIPRI, на них пришлось 33% всего мирового экспорта вооружений.