Названы имена погибших и пострадавших при пожаре в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В департаменте ЧС Атырауской области сообщили имена и место прописки погибших и пострадавших при пожаре в общежитии на Карабатане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадали и были доставлены в областную больницу Байшыгыров Улан Амангельдинович - электросварщик пятого разряда, Калмурзиев Нуржан Еркалиевич - электрогазосварщик, Аймбетов Ринат Шаймерденович - электросварщик, Жаркынбеков Канат Тиыштыкбекович - сварщик.

Погибли: Жумабеков Самат Бахытбекович - слесарь-монтажник третьего разряда, Журымбаев Ерлан Ауезханович - слесарь-монтажник четвертого разряда, Демеуов Ерген Калкулович - слесарь-монтажник четвертого разряда, Шынгысбаев Максат Аскамбекович - слесарь-монтажник четвертого разряда, Кенжебаев Самат Аскарович - слесарь-монтажник четвертого разряда, Молдабеков Ералы Нуралиевич - электрогазосварщик пятого разряда. Все погибшие и пострадавшие - прописаны в ЮКО», - сообщили в пресс-службе департамента ЧС региона.

Напомним, пожар в общежитии, в котором погибли шесть человек и четверо пострадали, в Атырауской области в районе поселка произошел сегодня утром. По предварительной версии, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Местными исполнительными органами был создан оперативный штаб под руководством первого заместителя акима Атырауской области Сагындыка Лукпанова.

Семьям погибших в Атырауской области при пожаре в общежитии окажут материальную помощь. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций рассказал проектный менеджер подрядной организации ТОО АФ «PSI Story industriya» Ержан Садирбалин.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. Результаты расследования будут сообщены позже. Предварительная версия пожара - короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 480 кв метров, в тушении принимали участие 36 человек личного состава и 11 единиц технки.