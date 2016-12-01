Названы четыре версии крушения Ту-154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федеральная служба безопасности России сообщила, что признаков теракта или диверсии на борту упавшего Ту-154 в настоящее время не обнаружено, передает kommersant.ru.

Основными версиями крушения являются «попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета».

В ведомстве отмечают, что было обнаружено место падения воздушного судна на расстоянии 1,5 км в акватории Черного моря на траверзе Хосты.

«К 11:00 мск 26 декабря 2016 года в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3,5 тыс. человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты», - сообщили в ФСБ.

На настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы.

Напомним, 25 декабря утром потерпел катастрофу направлявшийся в Сирию военно-транспортный самолет Ту-154. На его борту находился Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Погибли все 92 человека.



Фото: Дмитрий Коротаев