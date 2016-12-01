Названы 10 худших сериалов 2016 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американское издание The Hollywood Reporter назвало десятку самых плохих сериалов уходящего года. Эксперты подчеркнули, что это нельзя назвать рейтингом - сериалы просто поставлены в алфавитном порядке, передает Росбалт.

«Американская домохозяйка» от ABC.

Телеканал попытался сделать семейную комедию в стиле CBS о полной девушке, которая считает, что это нормально. Но у продюсеров получилось нечто ужасное.

«Ложное обвинение» от того же ABC.

Хейли Этвелл - сокровище сериалов канала ABC, поэтому продюсеры решили запихнуть ее в «Ложное обвинение», что стало скорее тяжелым якорем, нежели спасательным кругом. Даже несмотря на пилотный эпизод, в котором она была раздета, сериал все равно было невозможно смотреть. Это одно из телешоу, о котором думаешь: «Кто вообще решил, что снять такое - хорошая идея?».

«Мыслить как преступник: За границей» от CBS.

С точки зрения рейтингов, у CBS достаточно хороший год. Но с точки зрения креатива - не совсем. «Мыслить как преступник» получился ужасным. Кто бы мог подумать, что этот сериал будет рассказывать о ксенофобии? В эпизодах зритель наблюдает за паранойей, раздутой за пределами США, как раз в стиле Дональда Трампа.

«Легенды завтрашнего дня» от DC.

Возможно, второй сезон получился лучше, чем первый, но все же это сериал о непонятных персонажах, весьма абсурдных, о героях, между которыми нет никакой химии. Все 24 эпизода сериала выглядят весьма неубедительно, а смотреть их можно лишь для того, чтобы затем не путаться в многочисленных спин-оффах франшизы.

«Накорми зверя» от AMC.

В это сериале есть депрессивный сомелье из ресторана - Дэвид Швиммер, а также вечно курящий трубку Пол Кинси из «Безумцев». Что же могло пойти не так? Все! Иногда плохие сериалы случаются даже с лучшими кабельными каналами.

«Более полный дом» от Netflix.

Еще в январе было ясно, что «Более полный дом» станет одним из самых вымученных сериалов года, в котором зритель будет наблюдать за вялыми панчлайнами, неуместной ностальгией, а актеры будут на протяжении 13 секунд пялиться в камеру.

«Настоящий гений» от CBS.

На протяжение всего сериала можно смеяться так долго, что непонятно, драма ли это вообще. Но с другой стороны, это самое смешное шоу CBS в истории. Немыслимые технологические шутки, больничные драмы и все прочее - не смотреть этот сериал означает сэкономить уйму времени.

«Винил» от HBO.

Такие каналы как HBO работают с большим преимуществом над остальными, поэтому и судить их нужно строже. «Винил» прошел для канала впустую. Роль в этом сериале могла стать лучшей в карьере Бобби Каннавале - у его героя был большой потенциал. Но в итоге «Винил» стал одной из главных катастроф уходящего года.

«Ходячие мертвецы» от AMC.

В 2016 году 8 эпизодов «Ходячих мертвецов» были посвящены тому, что герои обсуждают, насколько же Ниган плохой. Затем вышло еще 8 серий, в которых Джеффри Дин Морган пытается проиллюстрировать то, насколько же плохой Ниган. После этих долгих монологов, Ниган становится очень скучным персонажем, а разговоры о том, насколько же он плох, переходят все границы.

«Секретные материалы» от FOX

Канал FOX вернул культовые «Секретные материалы», что вызвало большой интерес у его поклонников и сторонних наблюдателей. Однако к сожалению, серии получились очень неровными: от нормальных - до провальных и обратно. Возможно, это связано с тем, что первые три эпизода были сняты Крисом Картером - создателем сезонов в 1990-х.



Фото; © FreeImages.com Content License