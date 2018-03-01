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Названо имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу

1 Марта 2018 12:44 1125
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Названо имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно имя нового главного тренера сборной Казахстана по футболу. Им стал Станимир Стоилов, сообщает СИА «SPORTINFORM».

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51-летний болгарский специалист не нуждается в представлении, он работает в Казахстане с июня 2014-го года в качестве наставника «Астаны». За этот короткий срок ему удалось стать самым успешным тренером в истории казахстанского клубного футбола. Разговоры о его возможном назначении велись последние полгода. Но переговоры состоялись лишь вчера.

Во вторник Стоилов прибыл в Астану и вчера встретился с президентом федерации футбола Адильбеком Джаксыбековым. Стороны обсудили много нюансов и сумели прийти к компромиссу.

Болгарскому специалисту будет поставлена задача - успешное выступление в Лиге наций.

Финансовые условия сделки не разглашаются, известно лишь, что представителям федерации удалось «сбить» первоначальную цену, и контракт подписан на меньшую сумму по сравнению с той, что изначально запросил Стоилов.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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