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Названа самая счастливая страна в мире

15 Марта 2018 09:43 351
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Названа самая счастливая страна в мире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финляндия в этом году возглавила список самых счастливых стран мира по версии Организации объединенных наций, передает МИА «Казинформ».

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В ежегодно публикуемом докладе ООН World Happiness Report (Всемирный доклад счастья) 156 стран мира оцениваются по таким критериям, как ВВП на душу населения, причины для радости, уровень коррупции и персональной свободы, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка и прочие.

Финляндия, занимавшая в прошлом году пятое место рейтинга, потеснила прошлогоднего лидера Норвегию и заняла лидирующую позицию в докладе.

В первую десятку самых счастливых стран мира, помимо Норвегии, вошли также Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Самыми несчастливыми странами в этом году оказались Южный Судан, ЦАР и Бурунди. 

Фото: lonelyplanet.com

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Автор:

Татьяна Кудренок

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