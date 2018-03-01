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Названа предварительная причина пожара в общежитии в Атырауской области

2 Марта 2018 14:11 1439
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Названа предварительная причина пожара в общежитии в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Названа предварительная причина пожара в общежитии в Атырауской области, в результате которого погибли 6 человек и 4 пострадали, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предварительная причина возгорания одноэтажного здания  общежития площадью 480 квадратных метров - короткое замыкание электропроводов. Общежитие расположено в Кызылкогинском  районе на  объекте стройплощадки «Газотурбинной электростанции» Карабатан, ТОО Karabatan Utility Solutions (подрядная организация ТОО АФ PSI Story industriya ПиЭСай Строй Индустрия). Общежитие рассчитано на 120 человек», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Как проинформировали в пресс-службе, в тушения принимали участие 18 сотрудников и 5 единиц техники ДЧС. А также пожарно-аварийная служба компании  Норт Каспиан ОперейтингКомпани, негосударственная противопожарная служба и служба ТОО Полимер Продакшн.

 

 

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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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