Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительной причиной пожара в новостройке ЖК «Nova City» стала невнимательность при эксплуатации электрических приборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, утюг упал на кабель. Кабель нагрелся, замкнуло, и начала гореть внутренняя проводка через балкон, которая была сделана самовольно без проекта», - рассказал главный инженер эксплуатирующей организации «Таун сервис» Казыбек Абуов.









По словам генерального директора «Otau Development Group», компании застройщика ЖК «Nova City», Андрея Гуцала система дымоудаления в доме сработала мгновенно. «При пожаре люди, в первую очередь, не горят, а задыхаются. Основной вопрос был связан с дымоудалением, у нас система сработала мгновенно (...) Сервисная компания, как и служба ДЧС, получили сигнал о пожаре своевременно. Соответственно лифты опустились, сигнализация сработала, клапаны дымоудаления опрокинулись, система заработала, и дым из помещений верхних этажей был удален», - добавил он.









Напомним, пожар произошел в пятницу, 2 марта, на 7 этаже в ЖК «Nova City». Рабочие соседнего строящегося здания забрались в горящую квартиру из окна квартиры на 6 этаже и передавали друг другу детей и женщину. Всего ими было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Еще одну пожилую женщину эвакуировали из горящей квартиры прибывшие позже пожарные.



