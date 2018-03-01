Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -18 °С
Алматы: 0 °С
USD 322.39 EUR 395.77
RUB 5.68 CNY 50.81
Скачать

Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане

2 Марта 2018 18:41 1232
Поделиться:
Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительной причиной пожара в новостройке ЖК «Nova City» стала невнимательность при эксплуатации электрических приборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Герои дня: Рабочие рассказали, как спасали детей из горящей квартиры в Астане
Троих детей при пожаре в столичном ЖК спасли строители - ДЧС Пожар в ЖК «Nova City»: Детей ловили из окон горящего дома

«По предварительным данным, утюг упал на кабель. Кабель нагрелся, замкнуло, и начала гореть внутренняя проводка через балкон, которая была сделана самовольно без проекта», - рассказал главный инженер эксплуатирующей организации «Таун сервис» Казыбек Абуов.


Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане

По словам генерального директора «Otau Development Group», компании застройщика ЖК «Nova City», Андрея Гуцала система дымоудаления в доме сработала мгновенно. «При пожаре люди, в первую очередь, не горят, а задыхаются. Основной вопрос был связан с дымоудалением, у нас система сработала мгновенно (...) Сервисная компания, как и служба ДЧС, получили сигнал о пожаре своевременно. Соответственно лифты опустились, сигнализация сработала, клапаны дымоудаления опрокинулись, система заработала, и дым из помещений верхних этажей был удален», - добавил он.


Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане

Напомним, пожар произошел в пятницу, 2 марта, на 7 этаже в ЖК «Nova City». Рабочие  соседнего строящегося здания забрались в горящую квартиру из окна квартиры на 6 этаже и передавали друг другу детей и женщину. Всего ими было спасено 4 человека, в том числе 3 детей. Еще одну пожилую женщину эвакуировали из горящей квартиры прибывшие позже пожарные. 

Названа предварительная причина пожара в новостройке в Астане 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив