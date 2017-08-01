Назван срок гибели человечества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир (Daniel Whitmire) предположил, что человечество исчезнет через 100-500 лет. Статья исследователя опубликована в International Journal of Astrobiology, передает Лента.ру.

Ученый пришел к выводу, что технологические цивилизации, которые существуют миллионы лет, чрезвычайно редки и маловероятно, что люди - одна из них. При этом поначалу Уитмир считал, что Homo sapiens является одним из самых отстающих технологически развитых видов, поскольку покорение космоса и освоение энергии атома произошло только в последние 100 лет.



Согласно принципу заурядности при отсутствии свидетельств, доказывающих обратное, человеческая цивилизация должна быть типичной во Вселенной, полагает он. Если представить все технологически развитые народы во Вселенной в виде графика, на горизонтальной оси которого отмечается их максимальный возраст, а на вертикальной - число цивилизаций, то кривая, согласно законам статистики, примет колоколообразную форму. По мнению Уитмира, мы, скорее всего, окажемся в центре графика, где находятся 95 процентов цивилизаций: возраста в миллионы лет достигают лишь немногие разумные существа.



Человечество - первый на Земле технологически развитый вид, что также должно характеризовать типичную космическую цивилизацию. Учитывая, сколько времени потребовалось для эволюции Homo sapiens и создания современной культуры, на нашей планете подобные виды теоретически могут возникнуть до 23 раз.



Однако принцип заурядности предполагает, что поочередное появление нескольких цивилизации на одной и той же планете маловероятно. Это означает, что в конце своего существования люди, скорее всего, сделают биосферу непригодной для жизни, отметил исследователь.



Уитмир оценил, сколько еще проживет человечество. Если мы расположены в центре колоколообразной кривой, то технологическая цивилизация на Земле продержится примерно столько же, сколько уже существует, то есть около ста лет. С учетом стандартного отклонения (показателя разброса случайной величины) и асимметрии графика (возраст цивилизации не может быть меньше нуля, но может быть сколь угодно большим) этот показатель увеличивается до 500 лет.





Фото: NASA Johnson / Flickr