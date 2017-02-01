Назван самый популярный пост в истории Instagram

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самой популярной записью за всю историю Instagram стал пост певицы Бейонсе, в котором она объявила о своей второй беременности, передает Лента.ру.





Менее чем за сутки объявление певицы набрало больше восьми миллионов лайков. Таким образом, Бейонсе побила рекорд певицы Селены Гомес, которая в июне 2016 года она разместила рекламный пост - его лайкнули больше 6,3 миллиона пользователей.

При этом на страницу Бейонсе в Instagram подписаны 93 миллиона человек, в то время как у Гомес 108 миллионов подписчиков. По итогам 2016 года 24-летняя Гомес оказалась самой популярной знаменитостью в Instagram. Бейонсе по числу подписчиков находится на четвертом месте среди всех пользователей сервиса.

В то же время по совокупному числу подписчиков во всех социальных сетях лидирует певица Тейлор Свифт.

По состоянию на июль 2016 года Instagram были зарегистрированы больше 500 миллионов пользователей, что составляло 30 процентов всей интернет-аудитории.