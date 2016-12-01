Назначение новых министров прокомментировал политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский политолог Досым Сатпаев прокомментировал кадровые перестановки в Министерстве национальной экономики РК и Министерстве иностранных дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эти кадровые перестановки отнюдь не связаны с провалами. Появление новых министров будет обозначать некую преемственность в деятельности этих министерств», - считает политолог.

Он отметил, что у Куандыка Бишимбаева за недолгий срок работы на посту министра национальной экономики РК не было каких-то больших достижений, но и серьезных недостатков, из-за которых его можно было переместить, тоже не было. И в этом плане он не сильно отличился от своих предшественников.

«Тимур Сулейменов тоже не новичок с точки зрения работы в экономическом блоке. Этот человек активно занимался вопросами интеграции, курировал это направление. Те задачи, которые стояли перед Бишимбаевым, меняться не будут, эти задачи долгоиграющие. Единственным плюсом для Сулейменова может быть повышение цены на нефть, которые некоторые эксперты ожидают в следующем году. В этом плане это может сыграть позитивную роль для госбюджета, в какой-то степени увеличить расходы на реализацию программ. Если произойдет изменение ценовой конъектуры на рынке через повышение цены на нефть, тогда, конечно, Миннацэкономики будет работать наиболее комфортно, чем это было последние несколько лет», - сказал Сатпаев.

Больше всего политолога удивил уход Ерлана Идрисова. По его словам, при активном участии Идрисова в этом году Казахстан достиг определенных успехов на внешнеполитической сцене. Это членство Казахстана в Совете Безопасности ООН, роль Казахстана в урегулировании конфликта между Россией и Турцией, а также недавнее предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Астане.

«Идрисов, будучи министром, неплохо показал себя, вряд ли можно найти серьезные проколы в его работе. Думаю, он мог еще дольше посидеть с его опытом, учитывая его профессиональные навыки», - сказал он.

Политолог отметил, что назначение Кайрата Абдрахманова символично, так как Казахстан является непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

«Появление нового министра иностранных дел в любом случае будет происходить на условиях преемственности во внешней политике, в преемственной активности, которую проявлял Идрисов. Возможно, уход Идрисова связан с тем, что Глава государства предложил подумать над возможным увеличении полномочий МИД РК, в частности, подключение этого министерства к экономической деятельности (министерство иностранных дел и торговли). Возможно, в следующем году от министерства будут требовать более крупных результатов», - считает Сатпаев.

«Это все технические перестановки. Те фигуры, которых переместили, никогда не были сильными игроками, это были хорошие исполнители, неплохие менеджеры. Я думаю, что скорее всего новые министры в какой-то степени учтут те замечания, которые Глава государства делал касательно деятельности этих министерств», - подытожил политолог.

Ранее сообщалось, что Указом Главы государства Тимур Сулейменов возглавил Министерство национальной экономики РК, а Кайрат Абдрахманов назначен министром иностранных дел РК.