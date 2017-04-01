Назначен зампредседателя правления KAZAKHINVEST

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем преседателя правления АО «Национальная компания KAZAKHINVES» назначен Канешев Биржан Бисекенович. Об этом сообщает пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК.

Ранее Канешев Биржан возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК.

Биржан Канешев родился в 1966 году в РФ. Окончил Саратовский политехнический институт (инженер-экономист), Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан

(государственное управление), Массачусетский технологический университет(США, MBA)



Трудовую деятельность начал в 1988 году секретарем комитета комсомола в институте в городе Саратов, после окончания которого работал заместителем директора в транспортном предприятии. В разные годы был заместителем заведующего отделом промышленности и финансов акимата Западно-Казахстанской области, исполнительным директором представительства фонда «Бобек», начальником управления, заместителем директора департамента Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам города Астана.



С 1999 года являлся вице-министром транспорта и коммуникаций РК, председателем Комитета информатизации и связи Министерства транспорта и коммуникаций РК, заведующим секретариатом Совета Безопасности РК, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, председателем Агентства РК по информатизации и связи, председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел РК, управляющим директором, членом правления холдинга «Самрук».



С 2008 года занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области, а затем советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». После работал заместителем акима Мангистауской области по инновационному развитию.