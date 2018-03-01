Назначен новый вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Шаймергенов Тимур Тулегенович назначен вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает primeminister.kz.
Тимур Шаймергенов родился в 1982 году в Жамбылской области. В 2004 году окончил Институт международных профессий в Алматы, в 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК.
В 2009-2017 годы проходил программы обучения для руководящего состава в Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Пенсильванском, Колумбийском университетах.
Имеет квалификации специалиста в области международных отношений и безопасности, стратегического менеджмента и управления рисками. Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовую деятельность начал в 2004 году в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, занимал различные должности в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК, аппаратах Мажилиса Парламента РК и Совета Безопасности РК. Член Общественного совета при МИД РК.
До назначения в Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК работал в системе Администрации Президента РК.
Награжден медалями «25 лет Ассамблее народа Казахстана», «20 лет Конституции РК», «25 лет Независимости РК», «25 лет Дипломатической службе РК», «25 лет Комитету национальной безопасности РК».
- Премьер провел заседание Совета по улучшению инвестклимата
- Казахстанские телеканалы сократили трансляцию зарубежных сериалов
- Казахстанцы ежедневно два часа проводят перед экранами телевизоров - Даурен Абаев
- В Казахстане законодательно закрепят условия изъятия земельных участков для госнужд
- Казахстанским банкам запретят проценты после просрочки на полгода по ипотеке
- Ерболат Досаев: Врачи вынуждают пациентов покупать лекарства
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана