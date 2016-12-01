Назначен новый вице-министр финансов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Назначен вице-министр финансов РК, сообщает пресс-служба ведомства.

Приказом министра финансов Республики Казахстан Шолпанкулов Берик Шолпанкулович освобожден от занимаемой должности председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК в связи с назначением в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года № 870 вице-министром финансов Республики Казахстан.

Шолпанкулов 1976 года рождения, казах, образование высшее. В 1996 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и АХД», в 2016 году - Национальный университет обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации, магистратура, специальность «Военное и государственное управление».

Трудовую деятельность начал в октябре 1996 года с должности казначея отдела управления наличностью управления кассовых средств и государственного долга Комитета Казначейства при Министерстве финансов Республики Казахстан. Работал главным казначеем, начальником отдела этого же Комитета.

С октября 2001г. по июль 2004г. - начальник Управления наличности и учета государственных обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. С июля 2004 г. по декабрь 2008 г. - заместитель председателя Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

С декабря 2008 г. по июнь 2014 г. - вице-министр финансов Республики Казахстан. С июля 2014г. по ноябрь 2016г. - заместитель министра обороны РК по экономике и финансам.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

Награжден: Почетными грамотами Министерства финансов Республики Казахстан, юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы», юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі», медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II степени.