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Назначен новый руководитель управления образования ЮКО

Назначен новый руководитель управления образования ЮКО
16 Августа 2017 22:34 165

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области на должность руководителя управления образования назначен Сагиндиков Исатай Умирзакович, передает Отырар.кз.

Представив нового руководителя коллективу управления образования, заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков пожелал ему успехов в предстоящей работе.

И.У.Сагиндиков родился в 1960 году, образование высшее, по специальности математик, кандидат педагогических наук. Владеет четырьмя языками.

Трудовую деятельность начал в 1983 году инженером института сейсмологии Академии наук КазССР.

С 1992 по 2015 годы работал ведущим специалистом отдела высшего профильного образования, заместителем директора Республиканского центра тестирования, начальником отдела управления международной связи Министерства образования и науки Республики Казахстан, руководителем управления государственных стандартов образования, заместителем директора Национального центра государственного образования и тестирования, первым секретарем Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, директором Национального центра тестирования директором департамента по контролю в сфере образования по ЮКО, начальником управления, советником Президента, вице-президентом АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы».

С августа 2015 года и по сегодняшний день занимал должность советника Посольства Республики Казахстан в Туркменистане.

Ключевые слова: Назначения, Образование, Южно-Казахстанская область,
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