Назначен новый руководитель управления физкультуры и спорта Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Кызылординской области на должность руководителя управление физической культуры и спорта назначен Акимов Олжас Азатович.

Олжас Азатович родился 8 марта 1980 года в поселке Торетам Кызылординской области. Окончил Российский Международный олимпийский университет по специальности «Спортивный менеджмент», Международный казахско-турецкий университет имени К.Яссауи по специальности «Юрист», Университет «Болашак» по специальности «Физическая культуры и спорт», Академию государственного управления при Президенте РК.



Является заслуженным тренером РК по кикбоксингу, Почетным работником спорта РК, судьей международной категории.



С 1998 по 2000 гг. служил в рядах Вооруженных сил РК.



2000-2003 гг. - учитель физической культуры, тренер по боксу в СШ № 56 города Байконура.



С 2003 года - главный специалист Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК, таможня «Байконур».



2008-20012 гг. - заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Инфрастрой».



2010-2012 гг. - внештатный советник специального представительства Президента РК на комплексе Байконур.



2013-2013 гг. - директор «Регби клуб «Астана» акимата города Астана.



2013-2014 гг. - директор спортивного клуба «Жигер» акимата города Астаны.



2014-2015 гг. - главный тренер Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства культуры и спорта РК.



С 2015 года - директор специализированной детско-юношеской спортивной школы № 17 акимата города Алматы.



С 2016 года - заместитель руководителя департамента билетирования Дирекции по подготовке и проведению 28-ой Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы.



С 1 апреля т.г. по сей день занимал должность старшего тренера по универсальному бою в Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва Министерства культуры и спорта РК.



Женат, воспитывает двоих детей.