Назначен новый руководитель управления энергетики и ЖКХ Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области руководителем областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства назначен Асет Канагатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Канагатов Асет Серикович родился в 1977 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, по специальности - экономист.



Трудовую деятельность начал экономистом-бухгалтером ТОО «Автотехобслуживание» в городе Уштобе.



В разные годы работал экономистом-бухгалтером АО «ТРЭК», ведущим специалистом Алматинского областного управления финансов, начальником отдела экономики и финансов Коксуского района, города Текели, заместителем акима города Текели.



С января 2013 года - заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.