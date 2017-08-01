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Назначен новый руководитель национального информагентства Узбекистана

Назначен новый руководитель национального информагентства Узбекистана
14 Августа 2017 15:50 257

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральным директором Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) назначен Абдусаид Кучимов, передает Кабар.

Абдусаид Кучимов является писателем и поэтом. Он родился в 1951 году, окончил факультета узбекского языка и литературы Ташкентского государственного педагогического института им. Низами. В 1997-2005 годах возглавлял Национальную телерадиокомпанию Узбекистана. С 2006 года работал главным редактором газеты «Хабар» Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Его предшественник на должности руководителя Маматкул Хазраткулов руководил агентством УзА с 2001 года. Он переведен заведующим сектором по вопросам средств массовой информации в Аппарате Президента Узбекистана.

Ключевые слова: СМИ, Узбекистан,
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