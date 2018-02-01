Назначен новый председатель Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК назначен Жарасбаев Серик Маратович. Об этом сообщает primeminister.kz
Серик Жарасбаев родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области. В 2006, 2009 годах окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальностям «Педагог по физической культуре» и «Государственное и местное управление».
Трудовую деятельность начал в 2004 году. В 2006-2007 годы работал тренером-преподавателем по боксу, инструктором-методистом по спорту в ГУ «Детско-юношеская спортивная школа бокса» в Петропавловске.
В 2007-2010 - главный специалист, начальник учебно-спортивного отдела управления туризма, физической культуры и спорта Северо-Казахстанской области.
В 2011-2012 годы работал экспертом, главным экспертом управления научно-методического обеспечения, инновационной технологии и образования Комитета по спорту министерства туризма и спорта РК; заместителем начальника Управления туризма, физической культуры СКО.
В 2012-2014 годы занимал должности начальника управления летних видов спорта департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.
С 2014 года и по настоящее время работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.
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