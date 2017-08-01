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Назначен новый глава управления предпринимательства Западно-Казахстанской области

Назначен новый глава управления предпринимательства Западно-Казахстанской области
15 Августа 2017 15:43 353

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО Арман Жалмагамбетов назначен начальником управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент Казинформа.

Аким области Алтай Кульгинов представил коллективу нового руководителя, пожелав ему успехов на новом поприще.

По сообщению пресс-службы акима, Арман Жалмагамбетов родился в 1983 году,  окончил университет Сельчук в Турции, обучался в университете США (Техас), магистр экономики. Свой трудовой путь начал с должности переводчика в Национальном центре экспертизы и сертификации. В 2011-2013 годах работал экспертом департамента стратегического планирования и информационных технологий Министерства образования и науки.

Также работал в Региональной палате предпринимателей Астаны, возглавлял управление комитета по развитию предпринимательства Министерства по региональному развитию.  С 2015 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Западно-Казахстанской области.

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