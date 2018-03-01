Назначен новый гендиректор Национального олимпийского комитета РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане генеральным директором Национального олимпийского комитета Казахстана назначен Нурлан Ногербек, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Новый генеральный директор НОКа был назначен приказом генерального секретаря Национального олимпийского комитета РК Данияра Абулгазина.

Нурлан Ногербек ранее занимал должность директора департамента финансового обеспечения НОК РК. Также Н.Ногербек исполнял обязанности руководителя аппарата, исполнительного директора организации в сентябре-декабре 2015 года.

Отметим, что занимавший должность генерального директора НОК РК Серик Каскабасов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Генеральный секретарь НОК РК Данияр Абулгазин выразил благодарность С.Каскабасову за проделанную работу во время реорганизации деятельности НОК Казахстана, отметив его значительный вклад в олимпийское движение нашей страны.

«Серик Сеитович занимал одну из ключевых позиций в организации, координируя исполнение всех важных преобразований в НОК Казахстана. Мы искренне благодарны ему за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей деятельности и реализации всех планов», - сказал генеральный секретарь НОК РК Данияр Абулгазин.

Фото: www.wrestling.kz