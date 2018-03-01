Назначен главный тренер ФК «Астана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После ухода Станимира Стоилова на пост главного тренера национальной сборной Казахстана, должность главного тренера «Астаны» занял Григорий Бабаян, сообщается на сайте клуба.

Григорий Бабаян имеет тренерскую категорию «PRO», долгое время работал в качестве ассистента главного тренера в сборной Казахстана, «Астане», «Цесне» и «Алма-Ате».

В разное время Бабаян также работал в тренерском штабе Мирослава Беранека, Бернда Шторка, Антониуса Йора, Иоана Андоне, Юрия Красножана, Олега Протасова и Станимира Стоилова.

В качестве тренера четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана, трижды Кубок и Суперкубок Казахстана.