Назначен главный тренер ФК «Астана»
2 Марта 2018 01:05 766
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После ухода Станимира Стоилова на пост главного тренера национальной сборной Казахстана, должность главного тренера «Астаны» занял Григорий Бабаян, сообщается на сайте клуба.
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Григорий Бабаян имеет тренерскую категорию «PRO», долгое время работал в качестве ассистента главного тренера в сборной Казахстана, «Астане», «Цесне» и «Алма-Ате».
В разное время Бабаян также работал в тренерском штабе Мирослава Беранека, Бернда Шторка, Антониуса Йора, Иоана Андоне, Юрия Красножана, Олега Протасова и Станимира Стоилова.
В качестве тренера четыре раза выигрывал чемпионат Казахстана, трижды Кубок и Суперкубок Казахстана.
Ключевые слова: Спорт,
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