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Назначен глава департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области

Назначен глава департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области
11 Апреля 2017 07:38 172

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании представил нового руководителя Департамента охраны общественного здоровья.

Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан по согласованию с министром здравоохранения Республики Казахстан Азамат Дюсенов назначен руководителем Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области.

Азамат Дюсенов 1975 года рождения, образование высшее. Окончил в 1999 году Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия, в 2010 году Карагандинский университет «Болашак» по специальности финансы. 

Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-интерном в Карагандинской государственной медицинской академии.
В разные годы занимал должности директора детской больницы Балхаша, затем центральной районной больницы Бухар-Жирауского района Карагандинской области.

С 2014 по 2017 годы занимал должность руководителя - главного государственного медицинского инспектора Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельностью Акмолинской области.

Ключевые слова: Назначения, Акмолинская область, Здравоохранение,
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