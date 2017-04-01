Назначен глава департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин на аппаратном совещании представил нового руководителя Департамента охраны общественного здоровья.

Приказом ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан по согласованию с министром здравоохранения Республики Казахстан Азамат Дюсенов назначен руководителем Департамента охраны общественного здоровья Акмолинской области.



Азамат Дюсенов 1975 года рождения, образование высшее. Окончил в 1999 году Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности педиатрия, в 2010 году Карагандинский университет «Болашак» по специальности финансы.



Трудовую деятельность начал в 1999 году врачом-интерном в Карагандинской государственной медицинской академии.

В разные годы занимал должности директора детской больницы Балхаша, затем центральной районной больницы Бухар-Жирауского района Карагандинской области.



С 2014 по 2017 годы занимал должность руководителя - главного государственного медицинского инспектора Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельностью Акмолинской области.