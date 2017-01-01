Назначен глава департамента КНБ в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя КНБ РК от 11 января полковник Сандыбек Касенов назначен начальником департамента КНБ РК по Акмолинской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

Сандыбек Сапашевич Касенов - 1968 года рождения. В 1992 году окончил Костанайский педагогический институт.

В органах КНБ РК с марта 1993 года. За период службы занимал различные должности исполнительского и руководящего состава.

До назначения занимал должность начальника департамента Центрального аппарата КНБ РК.