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Назначен глава департамента КНБ в Акмолинской области

Назначен глава департамента КНБ в Акмолинской области
19 Января 2017 13:32 186

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом председателя КНБ РК от 11 января полковник Сандыбек Касенов назначен начальником департамента КНБ РК по Акмолинской области, сообщает пресс-служба областного акимата.

Сандыбек Сапашевич Касенов - 1968 года рождения. В 1992 году окончил Костанайский педагогический институт.

В органах КНБ РК с марта 1993 года. За период службы занимал различные должности исполнительского и руководящего состава.

До назначения занимал должность начальника департамента Центрального аппарата КНБ РК. 

 

 

Ключевые слова: КНБ РК, Назначения, Акмолинская область,
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