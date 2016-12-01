Назарбаеву присудили премию «Человек года» в РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Русский биографический институт назвал Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Человеком года» за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление ЕАЭС.

Торжественная церемония вручения Международной премии «Человек года - 2016» состоялась 21 декабря в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя в Москве.

Номинации премии «Человек года - 2016» традиционно охватили все сферы жизни - политику и международные отношения, промышленность и медицину, культуру и религию, науку и образование.

В номинации «Международные отношения» лауреатами премии стали Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза), Председатель КНР Си Цзиньпин (за развитие стратегического партнерства между Россией и Китаем, интенсивность политического диалога на высшем уровне и эффективное сотрудничество), лидер Кубинской революции Кастро Фидель (За выдающийся вклад в мировую историю), президент общественной организации «Клуб Россия», организатор и первый вице-президент Чешско-российского делового совета Збытек Зденек (за укрепление деловых и культурных связей Чехии и России).

Среди лауреатов премии - академик Владимир Фортов - выдающийся физик с мировым именем, Лео Бокерия - главный кардиохирург Министерства здравоохранения РФ, писатель Александр Звягинцев за его фильм о Нюрнбергском процессе, создатели художественного фильма "28 панфиловцев".

За вклад в создание фильма отмечены министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, а также Таир Мансуров, казахстанский государственный деятель, автор книги «Казахстанцы защищают Москву».

Премия была учреждена Русским биографическим институтом совместно с Институтом экономических стратегий в 1993 году. Список номинантов ежегодно формируется по представлению членов Экспертного совета премии и лауреатов прошлых лет.