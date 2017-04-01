Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактом в городах Танта и Александрия, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских православных церквях городов Танта и Александрия.

«От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования Вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем Вашу невосполнимую утрату. Хочу отметить, что Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах», - отмечается в телеграмме.



Напомним, в результате взрыва в коптской церкви в египетском городе Танта (административный центр провинции Эль-Гарбийя в центральной части дельты Нила, считается столицей Дельты) погибли 21 человек, еще более 40 получили ранения. Также сообщается о втором взрыве, произошедшем рядом с полицейским участком.

Также у коптского православного Собора Святого Марка в египетском городе Александрия произошёл взрыв. Число жертв взрыва - 16 человек, 41 числится пострадавшим.



Фото: ©Mohamed Abd El Ghany