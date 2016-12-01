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Назарбаев выразил соболезнования народу России в связи с крушением военного самолета

Назарбаев выразил соболезнования народу России в связи с крушением военного самолета
25 Декабря 15:28 347

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства выразил соболезнование Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с жертвами в результате крушения  самолета Министерства обороны РФ.

 Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны РФ в районе города Сочи, передает пресс-служба Акорды.

Нурсултан Назарбаев, разделяя боль утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всему российскому народу.

Как сообщало ранее МИА "Казинформ",Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря в акватории Чёрного моря. По уточнённым данным, на борту воздушного судна находились 92 человека.

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, КАЗМЕДИА, Акорда,
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