Назарбаев своим указом изменил положение об аттестации правоохранительных органов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».

Согласно Указу Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан изложено в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.



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Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».



ПОСТАНОВЛЯЮ:​

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 363) следующее изменение:



Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.



2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.



Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев



Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года

№ 390

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