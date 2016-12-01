Погода
Астана -15 °С
Алматы -14 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Назарбаев своим указом изменил положение об аттестации правоохранительных органов

Назарбаев своим указом изменил положение об аттестации правоохранительных органов
24 Декабря 12:35 554

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».

Согласно Указу Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан изложено в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Казинформ распространяет текст документа.

 Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».

ПОСТАНОВЛЯЮ:​

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 363) следующее изменение:

Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев

Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года
№ 390

Приложение к Указу смотреть здесь

Ключевые слова: МВД РК, КАЗМЕДИА, Президент Казахстана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив