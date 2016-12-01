Назарбаев своим указом изменил положение об аттестации правоохранительных органов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».
Согласно Указу Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан изложено в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
Казинформ распространяет текст документа.
Указ "О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 29, ст. 363) следующее изменение:
Типовое положение о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан, утвержденное вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев
Астана, Акорда, 21 декабря 2016 года
№ 390
Приложение к Указу смотреть здесь
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