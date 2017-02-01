Назарбаев Султанову: Третье предупреждение будет плачевным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев раскритиковал министра финансов Казахстана Бахыта Султанова за нерациональное выделение государственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я один раз говорил, искать пути рационального использования госсредств. Вот теперь даю второе предупреждение. Смотри, третье для тебя будет плачевным», - предупредил Нурсултан Назарбаев, обращаясь к Бахыту Султанову на расширенном заседании Правительства.

«Все мы госслужащие. Служить государству, народу. Так давайте будем служить! Экономить каждую копейку государства. Чтобы без толку не уходили. Неужели я должен один заниматься этим? Вам дали бюджет, вы должны думать, как сэкономить. Если экономят, надо выделять им. Точно также и по кадрам. Если министерства, ведомства сокращают на 10 процентов служащих, оставляем деньги, чтобы он заплатил лучшим рабочим, увеличил зарплату. Чтобы с меньшим количеством людей выполнять эту работу», - добавил Глава государства.