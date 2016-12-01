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Назарбаев рассчитывает на одобрение Таможенного кодекса главами стран ЕАЭС

Назарбаев рассчитывает на одобрение Таможенного кодекса главами стран ЕАЭС
26 Декабря 2016 19:27 167

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

 В ходе встречи Глава государства отметил эффективное сотрудничество Казахстана и России в рамках ЕАЭС.

«Наши отношения развиваются. Вопросы возникают, но мы решаем их на уровне правительств наших стран. Нами обсуждены вопросы дальнейшего развития г.Байконур. Сейчас мы разработали соответствующую «дорожную карту» на 8 лет», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также подчеркнул плодотворное председательство нашей республики в ЕАЭС, за период которого был согласован и подготовлен к подписанию Таможенный кодекс союза.


Назарбаев рассчитывает на одобрение Таможенного кодекса главами стран ЕАЭС 

«Думаю, присутствующие главы государств одобрят данный документ. Товарооборот между странами ЕАЭС снижается - это связано с конъюнктурой биржевых цен на наши товары. В то же время физические объемы торговли сохраняются», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил намерение касательно дальнейшего развития военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.

Кроме того, Глава государства заверил В.Путина о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по сирийскому конфликту в Астане.

В свою очередь, российский лидер поздравил Нурсултана Назарбаева с 25-летнем Независимости Казахстана, отметив достижения страны за этот период.

«Казахстан - активный участник интеграционных процессов. Сам факт того, что успешная страна активно продвигает интеграционный проект, благотворно отражается на всех участниках ЕАЭС», - сказал В.Путин.

 

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По итогам двусторонних переговоров были подписаны следующие документы: Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»; Протокол о внесении изменения в межгосударственное Соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года, в части перечня государственных органов Республики Казахстан.

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, ЕАЭС, Президент Казахстана,
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