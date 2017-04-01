Назарбаев прокомментировал сходство ОДКБ и НАТО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», посвященное юбилею Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.

