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Назарбаев прокомментировал сходство ОДКБ и НАТО

Назарбаев прокомментировал сходство ОДКБ и НАТО
10 Апреля 2017 19:00 293

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Президент РК Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР», посвященное юбилею Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.

Ключевые слова: ОДКБ, Безопасность, Президент Казахстана, Видео,
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