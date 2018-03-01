Назарбаев предоставляет равные возможности казахстанцам - журналист из Сингапура

ПЕКИН-СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Пять социальных инициатив Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева продемонстрировали пример предоставления равных возможностей, посредством проявления заботы к более незащищенным категориям. Такое мнение высказал почетный секретарь Сингапурского пресс-клуба Сантош Кумар (Santosh Kumar), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Материальные выгоды играют значительную роль, однако социальное единство имеет более жизненно важное значение. Президент Нурсултан Назарбаев четко понимает, что необходимо улучшать условия жизни социально уязвимых слоев населения, что будет также способствовать экономическому росту Казахстана. Таким образом, он уделяет особое внимание удовлетворению таких основных потребностей народа, как жилье, высшее образование, повышение заработной платы и улучшение удобств нуждающихся. Очевидно, что в свете всеобъемлющей модернизации страны Президент старается охватить все направления развития», - сказал он.

По его словам, зачастую социально уязвимым слоям населения приходится взывать о помощи, чтобы их услышали. В данном случае примечательно, что Президент понимает, что их беспокоит, и принимает конкретные меры по улучшению условий для их жизни.

«Это наглядный пример предоставления равных возможностей, посредством проявления заботы к более незащищенным категориям. Казахстан извлечет только пользу от этих инициатив, поскольку народ будет един в дальнейшем развитии страны», - резюмировал С.Кумар.