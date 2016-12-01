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Назарбаев посетил завод «Диаконт» в Санкт-Петербурге

Назарбаев посетил завод «Диаконт» в Санкт-Петербурге
25 Декабря 19:04 266

АСТАНА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью АО «Диаконт».    

Перед началом презентации Президенты Казахстана и России сделали заявление по случаю крушения самолета Министерства обороны РФ. Нурсултан Назарбаев ещё раз выразил соболезнование российскому народу, сообщает пресс-служба Акорды.

Назарбаев посетил завод «Диаконт» в Санкт-Петербурге 

АО «Диаконт» является одним из двух предприятий в мире, производящих радиационно-стойкие объективы-трансфокаторы, и входит в число мировых лидеров в области разработки и производства оборудования для обеспечения безопасности в наукоемких отраслях экономики.


Назарбаев посетил завод «Диаконт» в Санкт-Петербурге

 

Ключевые слова: Казахстан и Россия, Президент Казахстана,
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