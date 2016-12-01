Назарбаев посетил завод «Диаконт» в Санкт-Петербурге 

АСТАНА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Глава государства Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью АО «Диаконт».

Перед началом презентации Президенты Казахстана и России сделали заявление по случаю крушения самолета Министерства обороны РФ. Нурсултан Назарбаев ещё раз выразил соболезнование российскому народу, сообщает пресс-служба Акорды.





АО «Диаконт» является одним из двух предприятий в мире, производящих радиационно-стойкие объективы-трансфокаторы, и входит в число мировых лидеров в области разработки и производства оборудования для обеспечения безопасности в наукоемких отраслях экономики.



