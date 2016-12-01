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Назарбаев подписал закон о продлении моратория на земельные поправки

Назарбаев подписал закон о продлении моратория на земельные поправки
23 Декабря 15:30 689

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон РК «О внесении изменений в Закон РК от 30 июня 2016 года «О приостановлении действия отдельных норм Земельного кодекса РК и введения в действие Закона РК от 2 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан». Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Законом до 2021 года продлен мораторий на применение отдельных норм земельного законодательства.

Текст Закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, законом приостанавливается введение в действие норм, касающихся, в частности, предоставления иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юрлиц составляет более, чем 50 процентов, права временного землепользования на земли сельхозназначения, а также предоставления физическим и юридическим лицам права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности.

Напомним, мораторий на действие указанных поправок был введен Указом Главы государства от 6 мая текущего года, в связи с возникшим общественным резонансом, и 23 июня текущего года был принят одноименный закон. Была создана Комиссия по земельной реформе, которая внесла в Правительство ряд предложений.

18 августа 2016 года в Астане прошло совещание об итогах социально-экономического развития страны и деятельности Комиссии по земельной реформе под председательством Главы государства. В ходе совещания были обсуждены итоги работы Комиссии по земельной реформе и принято решение о продлении моратория на поправки в земельное законодательство на 5 лет.

 

 

Ключевые слова: Земельная реформа.Мораторий, Президент Казахстана, КАЗМЕДИА,
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Комментарии

  • 23.12.2016 Regina
    1
    Ну ничего страшного мы и не надеемся, мое поколение получается вообще земли положенной по Конституции не увидит даже не понюхает. Подумаешь сущий пустяк никто и не думает , что нам государство что то предоставит или хотя-бы исполнит , законы

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